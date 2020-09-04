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Huawei показала, как будут выглядеть ее наушники для конкуренции с AirPods Pro
Huawei показала, как будут выглядеть ее наушники для конкуренции с AirPods Pro
На следующей неделе, 10 сентября, ожидается презентация Huawei, на которой компания представит множество различных новинок. Помимо флагманских смартфонов, компания также должна представить и новые наушники, которые призваны конкурировать с Apple AirPods Pro. Именно их дизайн компания и показала в опубликованном постере.
Называться новинка будет Huawei FreeBuds Pro, а ее отличительной особенностью должна стать функция продвинутого активного шумоподавления. Именно за счет того, что данная возможность есть как в грядущем продукте Huawei, так и в уже выпущенных AirPods Pro, эти устройства, в теории, должны будут конкурировать. Правда, учитывая ценовую политику китайского гиганта, вполне вероятно, что ее наушники в итоге окажутся более доступными, чем девайс от купертиновцев.
Напомним, что в рамках осенней презентации Huawei должна состояться премьера нового камерофона Huawei Mate 40 Pro и множества других интересных устройсйтв.