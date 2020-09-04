Huawei показала, как будут выглядеть ее наушники для конкуренции с AirPods Pro

Называться новинка будет Huawei FreeBuds Pro, а ее отличительной особенностью должна стать функция продвинутого активного шумоподавления. Именно за счет того, что данная возможность есть как в грядущем продукте Huawei, так и в уже выпущенных AirPods Pro, эти устройства, в теории, должны будут конкурировать. Правда, учитывая ценовую политику китайского гиганта, вполне вероятно, что ее наушники в итоге окажутся более доступными, чем девайс от купертиновцев.