Huawei показала свой первый игровой монитор с саундбаром

MateView GT представляет из себя 34-дюймовый экран с изогнутой матрицей разрешением 3440 х 1440 пикселей. Частота обновления изображения достигает 165 Гц, что позволяет модели позиционироваться в качестве геймерской. Максимальная яркость монитора составляет 350 кд/кв.м, тогда как контрастность — 4000 : 1. В компании заявили, что Huawei MateView GT обеспечивает охват 90% цветового пространства DCI-P3 и 100% sRGB.

Особенностью монитора является интегрированный в переднюю часть подставки саундбар с двумя широкополосными громкоговорителями мощностью 5 Вт, управлять которым можно с помощью сенсоров. Оценили MateView GT в 560 долларов. На китайском рынке его новинку начнут продавать уже 1 июня.