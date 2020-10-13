Huawei покажет "убийцу" беспроводных наушников Apple AirPods Studio до их официального анонса

Так, если наушники Huawei представят уже совсем скоро, то полноразмерные AirPods Studio от Apple ожидаются не ранее весны 2021 года — последние утечки утверждают, что компания решила перенести их презентацию. Что же до грядущей новинки от китайской компании, то в основу FreeBuds Studio ляжет фирменный процессор Kirin A1, используемый как в беспроводных аудиоустройствах, так и в умных часах, сообщает издание Gizmochina. Наушники получат поддержку Bluetooth 5.1 с низким энергопотреблением, а также блок обработки Bluetooth, звука, процессор приложений со сверхнизким энергопотреблением и независимый высокоэффективный блок управления питанием.