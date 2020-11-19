Huawei попытается воспользоваться проигрышем Трампа на выборах в США

Так, вице-президент Huawei Виктор Чжан, в интервью The Guardian, выразил надежду в том, что Великобритания отменит запрет его компании на поставку операторам связи оборудования 5G в стране. Связал он возможное изменение решения со сменой президента в США и потери своего места инициатора санкций в отношении Huawei — Дональда Трампа.

При этом топ-менеджер не постеснялся призвать Великобританию к тому, чтобы “оставаться верной своим корням как колыбели первой промышленной революции”. Подействуют ли слова Чжана в положительном ключе на правительство страны в отношении Huawei — неизвестно. Но учитывая, что Трамп и вправду потерял место у руля США, есть все шансы, что китайский техногигант уже совсем скоро избавится от всех ограничений, наложенных на него.