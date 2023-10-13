Huawei потратила более $130 млрд на исследования и разработки за последние 10 лет

Общая сумма инвестиций составила более $130 млрд.

Эти вложения дали свои плоды. Согласно свежему отчёту компании LexisNexis IPlytics, Huawei занимает первое место в мире по количеству 5G-патентов.

С 2017 по 2023 год количество заявленных документов увеличилось в 10 раз и достигло 60 000, что в 2,5 раза превышает количество 4G-патентов.

К концу 2022 года в Huawei работали более 114 000 сотрудников в сфере исследований и разработок, что составляет 55,4% от общего числа работников компании.

Благодаря этим усилиям, Huawei стала одним из крупнейших держателей патентов в мире, обладая более чем 120 000 действующих прав и лицензий.