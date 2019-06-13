Huawei потребовала от американских компаний расплаты

Компания Huawei пытается взыскать с американского оператора Verizon оплату за патенты, которые тот использует. Об этом сообщили издания Reuters и The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Согласно расчётам Huawei, Verizon должен выплатить более миллиарда долларов более чем за 230 патентов. Как отмечает The Wall Street Journal, китайская компания требует «расплаты» за патенты, касающихся сетевого оборудования, инфраструктуры, технологий «интернета вещей» и тому подобного.

Патенты Huawei используют более двух десятков поставщиков оператора, включая крупнейшие технологические американские компании. К некоторым из них Huawei обратилась напрямую.

Интересно, что Huawei подняла вопрос об оплате с Verizon ещё в феврале 2019 года. В июне представители Huawei и Verizon встретились в Нью-Йорке. На встрече обсуждались спорные патенты.