Huawei позволит заряжать грядущие "умные" часы смартфоном

По данным источников, компания оснастит корпус новинки влагозащитой уровня 5 АТМ. Huawei Watch GT 2 Pro получит функции отслеживания здоровья, более 100 режимов физической активности, а также мониторинг уровня насыщенности крови кислородом. Часам приписывают наличие производительного графического процессора, динамика, а также беспроводной зарядки. В частности, компания позволит пользователям заряжать Huawei Watch GT 2 Pro смартфонами с поддержкой обратной зарядки. Также часы оснастят аккумулятором, благодаря которому время автономной работы устройства составит порядка 14 дней.