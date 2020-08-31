Наука и технологии
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Huawei позволит заряжать грядущие "умные" часы смартфоном
С поддержкой обратной зарядки
В сети начала распространяться информация о грядущих “умных” часах китайской компании Huawei. Речь о модели Huawei Watch GT 2 Pro, которую пользователи смогут заряжать смартфоном.
По данным источников, компания оснастит корпус новинки влагозащитой уровня 5 АТМ. Huawei Watch GT 2 Pro получит функции отслеживания здоровья, более 100 режимов физической активности, а также мониторинг уровня насыщенности крови кислородом. Часам приписывают наличие производительного графического процессора, динамика, а также беспроводной зарядки. В частности, компания позволит пользователям заряжать Huawei Watch GT 2 Pro смартфонами с поддержкой обратной зарядки. Также часы оснастят аккумулятором, благодаря которому время автономной работы устройства составит порядка 14 дней.
Предполагается, что официальный анонс Huawei Watch GT 2 Pro произойдет в рамках крупной выставки бытовой электроники IFA 2020.