Huawei представила детские «умные» часы с AMOLED-дисплеем и 5 Мп камерой

Наука и технологии
Сегодня в 13:01
Huawei представила детские «умные» часы с AMOLED-дисплеем и 5 Мп камеройПри этом по достаточно приятной цене
Вчера состоялся анонс долгожданных флагманов Huawei — P50 и P50 Pro. Но вместе с ними компания также представила и другое интересное устройство — детские «умные» часы Children's Watch 4 Pro.
Девайс оснащён 1,41-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 320 x 360 пикселей. Управление часами осуществляется при помощи пальцев.
В устройстве установлен 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ памяти постоянной. Для связи с ребёнком в часах имеется 5 Мп камера, сообщает Huawei Central.
Ёмкость аккумулятора устройства — 800 мАч. При этом зарядка гаджета осуществляется достаточно быстро: от 0 до 50% всего лишь за 20 минут. Есть в нём поддержка 4G, а также модули Wi-Fi и Bluetooth.
Старт продаж Huawei Children's Watch 4 Pro намечен на 30 августа 2021 года. Цена часов — 155 долларов (около 11 тыс рублей).