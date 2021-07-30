Huawei представила детские «умные» часы с AMOLED-дисплеем и 5 Мп камерой

Ёмкость аккумулятора устройства — 800 мАч. При этом зарядка гаджета осуществляется достаточно быстро: от 0 до 50% всего лишь за 20 минут. Есть в нём поддержка 4G, а также модули Wi-Fi и Bluetooth.

Старт продаж Huawei Children's Watch 4 Pro намечен на 30 августа 2021 года. Цена часов — 155 долларов (около 11 тыс рублей).