Huawei представила компактные флагманские наушники Freebuds Pro 2 с активным шумоподавлением и 30 часами автономной работы

Устройство получило двойной динамик и трёхступенчатую систему активного шумоподавления. Её эффективность составляет до 47 дБ.

При этом несмотря на наличие столь продвинутой технологии, наушники способны проработать от одного заряда до 30 часов. Стоит, правда, отметить, что это при использовании подзарядки от комплектного чехла.