Huawei представила компактные флагманские наушники Freebuds Pro 2 с активным шумоподавлением и 30 часами автономной работы

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Huawei представила компактные флагманские наушники Freebuds Pro 2 с активным шумоподавлением и 30 часами автономной работыЦена тоже не то чтобы особенно высокая
Пока Apple и Samsung предпочитают отмалчиваться о своих новых беспроводных наушниках, в наступление решила пойти Huawei. Компания представила свой новый топовый девайс в сегменте — Huawei Freebuds Pro 2.
Устройство получило двойной динамик и трёхступенчатую систему активного шумоподавления. Её эффективность составляет до 47 дБ.
При этом несмотря на наличие столь продвинутой технологии, наушники способны проработать от одного заряда до 30 часов. Стоит, правда, отметить, что это при использовании подзарядки от комплектного чехла.
Если же говорить об автономности непосредственно самих наушников, то с включённой функцией активного шумоподавления они работают 4 часа, без неё — 6,5 часов.
Старт продаж Freebuds Pro 2 намечен на 11 июля, цена девайса — 200 евро. Первые покупатели в качестве подарка получат «умный» браслет Huawei Band 7.