Huawei представила логотип международной версии собственной операционной системы

Стоит отметить, что в числе прочего, представитель техногигант сообщил о том, что компания все еще занимается разработкой второй версии HarmonyOS, которая, в отличие от предшественницы, будет работать на еще большем числе различных устройств. Среди них оказались носимые гаджеты, компютеры, а также “умные” автомобили. Когда состоится полноценная презентация HarmonyOS 2.0. и стоит ли ждать ее релиза в 2020 году, пока что, к сожалению, неизвестно.