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Huawei представила логотип международной версии собственной операционной системы

Который выглядит довольно-таки лаконично
Уже более года Huawei находится под санкциями США, в связи с чем компания вынуждена обходиться без различных американских сервисов, в том числе и сервисов Google. Именно подобное притеснение со стороны правительства Соединенных Штатов и стало катализатором того, что китайский бренд принял решение разработать собственную операционную систему, которая в конечном итоге получила название HarmonyOS. И вот, спустя почти год после анонса, Huawei представила логотип международной версии собственной ОС.

Произошло достаточно долгожданное событие в рамках мероприятия под названием China Information Technology Summit 2020, на котором генеральный директор потребительского бизнеса компании Юй Чендун и раскрыл не только лого HarmonyOS на родном и международном рынках, но также рассказал о планах Huawei на будущее.

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Стоит отметить, что в числе прочего, представитель техногигант сообщил о том, что компания все еще занимается разработкой второй версии HarmonyOS, которая, в отличие от предшественницы, будет работать на еще большем числе различных устройств. Среди них оказались носимые гаджеты, компютеры, а также “умные” автомобили. Когда состоится полноценная презентация HarmonyOS 2.0. и стоит ли ждать ее релиза в 2020 году, пока что, к сожалению, неизвестно.