Huawei представила необычные наушники в форме женских сережек

Эти уникальные наушники изготовлены из никель-титанового сплава с вентиляционными отверстиями для улучшения качества звучания.

Внутри FreeClip установлены мощные 10.8-мм динамики, поддерживаемые технологией активного шумоподавления.

Этот необычный подход использует алгоритм многоканальной нейронной сети, который изолирует голос пользователя от окружающих звуков во время звонков.

У наушников имеется емкий аккумулятор, обеспечивающий до 8 часов непрерывного воспроизведения музыки. С учетом зарядки от кейса общее время прослушивания увеличивается до впечатляющих 36 часов.

Кроме того, всего за 10 минут зарядки Huawei FreeClip предоставляют до 3 часов прослушивания музыки.

Эти стильные наушники поддерживают одновременное подключение к двум устройствам, что делает их удобными для повседневного использования.

Стоимость новинки составляет $200.