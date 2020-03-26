Huawei представила новую технологию "умной" зарядки для защиты батареи смартфонов

Суть новой функции заключается в том, что искусственный интеллект изучает привычки пользователя в плане зарядки смартфона, после чего, через некоторое время, начинает замедлять зарядку батареи до 100%. Таким образом система сама с огромным успехом предотвращает простой батареи, когда устройство успевает потерять какой-то процент заряда и потом снова его восполнить, тем самым негативно влияя на аккумуляторную батарею.

Прямо сейчас нововведение доступно для владельцев смартфонов Huawei Mate 30 и Honor V30, а для ее активации достаточно зайти в “Настройки”, выбрать там пункт “Аккумулятор”, в котором в “Дополнительных настройках батареи” надо выбрать функцию “Режим интеллектуальной зарядки”. В будущем “умная” зарядка появится и прочих устройствах от Huawei и Honor.