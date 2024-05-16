Huawei представила новые смарт-часы Watch Fit 3 с высококачественным пульсометром

Новинка оснащена 1.82-дюймовым AMOLED-дисплеем с яркостью 1500 нит и частотой обновления 60 Гц. Корпус часов выполнен из алюминиевого сплава, толщина составляет 9.9 мм, а вес — 26 граммов без ремешка.

Watch Fit 3 включают систему мониторинга сердечного ритма Huawei TruSeen 5.5, измерение уровня насыщения крови кислородом (SpO2) и технологию TruSleep для отслеживания качества сна. Часы поддерживают более 100 режимов тренировок и встроенный GPS.

Часы также позволяют совершать Bluetooth-звонки, воспроизводить музыку и управлять камерой смартфона.

Они водонепроницаемы на глубине до 50 метров и имеют функцию Always-On Display (AOD). Время работы от батареи составляет до 10 дней, а с AOD — около 4 дней. Быстрая зарядка обеспечивает день работы за 10 минут.

На данный момент Huawei Watch Fit 3 доступны в шести цветах. Цена начинается от $138 за версию с ремешком из флуорокарбонового каучука и нейлона, а версия с кожаным ремешком стоит $166. Официальные продажи стартуют 20 мая.