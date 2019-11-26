Huawei представила новые "умные" часы с NFC и очень низкой ценой
Так, новинка работает на базе фирменного процессора Huawei — Kirin A1. К слову, именно этот лег в основу других “умных” часов от китайского гиганта — Huawei Watch GT 2. Что касательно оперативной памяти, то ее в Honor Watch Magic 2 32 МБ, а объем встроенной памяти составляет 4 ГБ. Устройство будет выпускаться в двух вариантах: 42 мм и 46 мм. В обоих случаях используется AMOLED-дисплей с защитным закаленным 2,5D-стеклом.
Еще из интересного можно отметить, что “умные” часы оснащены Bluetooth с увеличенным радиусом действия, который должен ловить на расстоянии до 150 м, полноценным NFC-модулем, приемником GPS, а также пульсоксиметром и датчиком частоты сердцебиения. По словам разработчиков, устройство способно прожить от одного заряда до 14 суток, но тут стоит понимать, что данный показатель может меняться в зависимости от сценария использования устройства.
В продажу Honor Watch Magic 2 поступит уже 12 декабря по цене от 155 до 200 долларов.