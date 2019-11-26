Huawei представила новые "умные" часы с NFC и очень низкой ценой

Еще из интересного можно отметить, что “умные” часы оснащены Bluetooth с увеличенным радиусом действия, который должен ловить на расстоянии до 150 м, полноценным NFC-модулем, приемником GPS, а также пульсоксиметром и датчиком частоты сердцебиения. По словам разработчиков, устройство способно прожить от одного заряда до 14 суток, но тут стоит понимать, что данный показатель может меняться в зависимости от сценария использования устройства.