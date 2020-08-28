Huawei представила новые "умные" часы с вытянутым дизайном
Размер дисплея новых часов Huawei составляет 1,64 дюймов, а в его основу легла технология OLED. Из коробки в часах уже предустановлено шесть видов циферблатов, которые можно использовать в режиме Always on Display. В “памяти” устройства имеется 12 видов быстрых тренировок, причем для удобства пользователя прямо в часах можно посмотреть, как эти самые тренировки необходимо проходить.
Есть также и более “стандартные” режимы занятий (их в часах 11), в том числе бег, плавание, езда на велосипеде и т.д. В Huawei Watch Fit имеется встроенный модуль GPS, защита от воды до 5 атмосфер, оптический датчик сердечного ритма и возможность измерения уровня насыщения кислорода кровью. По словам разработчиков, от одного заряда часы способны проработать до 10 дней, правда, в режиме “интенсивного использования” данная цифра сокращается до 7 дней.
Старт продаж новинки намечен на 3 сентября, а цена устройства составляет 110 долларов или чуть более 8 тыс рублей.