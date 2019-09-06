Huawei представила новый фирменный процессор для носимой электроники, аудиотехники и "умных" очков

Также процессор может похвастаться очень низкой задержкой — 190 мс. Напомним, что в AirPods 2 задержка составляет 2,2 тыс мс, а в флагманских наушниках от Sony, WH-1000ХM3, задержка равна 476 мс.

Первыми наушниками, использующими новый процессор Huawei будут Huawei Freebuds 3, которые компания также анонсировала в рамках проходящей сейчас в Берлине выставки IFA 2019.