Huawei представила новый фирменный процессор для носимой электроники, аудиотехники и "умных" очков

Чип создан специально для полностью беспроводных наушников в стиле AirPods, headband-наушников, “умных” колонок, часов и очков дополненной реальности. Он на 5% компактнее своего предшественника Kirin H1. В новом процессоре есть поддержка двухканального Bluetooth, что в теории должно уменьшить задержку на 30%, а энергопотребление на целых 50%! Также Kirin A1 может похвастаться тем, что он является первым процессором для наушников с поддержкой Bluetooth 5.1 и BLE 5.1.
Также процессор может похвастаться очень низкой задержкой — 190 мс. Напомним, что в AirPods 2 задержка составляет 2,2 тыс мс, а в флагманских наушниках от Sony, WH-1000ХM3, задержка равна 476 мс.
Первыми наушниками, использующими новый процессор Huawei будут Huawei Freebuds 3, которые компания также анонсировала в рамках проходящей сейчас в Берлине выставки IFA 2019.