Huawei представила первую «умную» колонку с HarmonyOS

Отличительной особенностью новинки можно назвать его дизайн и возможность менять цвета — прямо как у линейки JBL Pulse. Размеры Sound X 2021 следующие: 175,6 мм в диаметре и 224 мм в высоту при весе 3,14 кг. За яркую расцветку отвечают 48 светодиодов, размещённых прямо по периметру устройства.

Старт продаж «умной» колонки намечен уже на 12 августа 2021 года. Цена новинки — 340 долларов (около 25 тыс рублей).