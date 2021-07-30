Huawei представила первую «умную» колонку с HarmonyOS

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Сегодня в 11:32
Huawei представила первую «умную» колонку с HarmonyOSПолучилась более прокаченная версия JBL Pulse
Прошло не так много времени с анонса новейшей версии «замены Android» от Huawei — HarmonyOS 2.0. Несмотря на это, компания уже успела выпустить немало устройств, базирующихся на ней.
Одним из свежих аппаратов под управлением системы стала «умная» колонка Huawei Sound X 2021. Устройство в принципе является первым подобным девайсом, работающим на базе HarmonyOS, пишет Gizmochina.
Отличительной особенностью новинки можно назвать его дизайн и возможность менять цвета — прямо как у линейки JBL Pulse. Размеры Sound X 2021 следующие: 175,6 мм в диаметре и 224 мм в высоту при весе 3,14 кг. За яркую расцветку отвечают 48 светодиодов, размещённых прямо по периметру устройства.
Старт продаж «умной» колонки намечен уже на 12 августа 2021 года. Цена новинки — 340 долларов (около 25 тыс рублей).