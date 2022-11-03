Huawei представила первые «умные» часы со съёмным дисплеем

Huawei представила первые «умные» часы со съёмным дисплеемНеобычный подход к дизайну
Не так давно в Сети появились слухи о необычных смарт-часах Huawei, а уже сейчас устройство официально анонсировано.
Называется новинка Huawei Watch GT Cyber. Главной фишкой девайса стал съёмный дисплей — именно её компания ранее тизерила в своих соцсетях.
Необычная конструкция устройства позволила сделать его более универсальным. Например, часы можно носить не только на запястье, но также на груди, в специальной сумке или на задней стороне смартфона.
Также стоит отметить, что корпус новинки выполнен из нержавеющей стали 316L. Часы защищены от влаги 5ATM, а по характеристикам идентичны Watch GT3.
В Huawei заявили, что старт продаж часов в Китае намечен уже на 10 ноября 2022 года. Стоимость необычного девайса составляет 1288 юаней (около 10 900 рублей).