Huawei представила первые «умные» часы со съёмным дисплеем

Также стоит отметить, что корпус новинки выполнен из нержавеющей стали 316L. Часы защищены от влаги 5ATM, а по характеристикам идентичны Watch GT3.

В Huawei заявили, что старт продаж часов в Китае намечен уже на 10 ноября 2022 года. Стоимость необычного девайса составляет 1288 юаней (около 10 900 рублей).