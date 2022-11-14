Huawei представила странные «умные» очки, не способные работать без смартфона или другого устройства

Что интересно, очки не способны работать самостоятельно — они требуют подключение либо смартфона, либо какого-то другого устройства. По своей сути, девайс представляет из себя дополнительный экран для смартфонов, планшетов или компьютеров.

Старт продаж Huawei Vision Glass намечен на декабрь 2022 года. Цена и прочие подробности ожидаются ближе к этому моменту.