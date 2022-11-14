Huawei представила странные «умные» очки, не способные работать без смартфона или другого устройства

Huawei представила странные «умные» очки, не способные работать без смартфона или другого устройстваДостаточно своеобразное устройство
В рамках выставки 2022 World VR Industry, компания Huawei анонсировала свои новыые смарт-очки — Huawei Vision Glass.
Устройство получило MicroOLED-дисплеи с разрешением FullHD на каждый глаз и яркостью 480 кд/м2. По словам представителей компании, он охватывает 90% цветового пространства DCI-P3. Более того, он получил сертификат германской организации TUV Rheinland за высокий уровень защиты от вредного синего света.
Сообщается, что используя очки, пользователь получает в пользование аналог 140-дюймовой панели.
Что интересно, очки не способны работать самостоятельно — они требуют подключение либо смартфона, либо какого-то другого устройства. По своей сути, девайс представляет из себя дополнительный экран для смартфонов, планшетов или компьютеров.
Старт продаж Huawei Vision Glass намечен на декабрь 2022 года. Цена и прочие подробности ожидаются ближе к этому моменту.