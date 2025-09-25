HUAWEI представила TWS-наушники клипсы с ИИ и переводом в реальном времени FreeClip 2

Новинка сохранила необычную конструкцию-клипсу, но стала легче — каждый наушник весит всего 5,1 г. Модель получила защиту от влаги и пыли по стандарту IP57, а кейс — по IP54.

За звук отвечают два динамических драйвера диаметром 10,8 мм с поддержкой кодеков SBC, AAC и L2HC, а также пространственного аудио и адаптивной регулировки громкости.

Главное обновление — встроенный ИИ-чип с NPU, обеспечивающий функции синхронного перевода, голосового ассистента, навигационных подсказок и интеллектуального управления. Для звонков используется система из трёх микрофонов с шумоподавлением.