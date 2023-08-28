Huawei представила умную настольную лампу с множеством функций

Новинка обладает минималистичным дизайном и эргономичным корпусом, который можно регулировать в различных направлениях. Сенсорная панель на корпусе позволяет легко переключать режимы работы и яркость. К тому же, устройство может функционировать как ночник.

Основу лампы составляет светильник SSDT третьего поколения с 96 LED-элементами. Он обеспечивает равномерное освещение стола шириной до 1,2 метра.