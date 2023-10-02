Huawei представила умные очки, подключаемые к iOS и Android

Устройство представлено в пяти различных стилях: без рамки, в стиле «лётчика», с полурамкой, а также две новые версии — «титановая пустота» и «золотая нить».

Основные характеристики очков впечатляют: дизайн аксессуара стал ещё более изящным, с уменьшением толщины дужек на 20% до 9,7 мм и уменьшением ширины задней части на 28% до 8,3 мм.

Очки оснащены двойными динамиками, что позволило увеличить амплитуду на 40% и громкость медиаплеера на 30%.

По данным производителя, Huawei Smart Glasses 2 обеспечивают до 11 часов прослушивания музыки и до 9 часов разговора. Полная зарядка устройства занимает всего 50 минут, а 10-минутная быстрая зарядка предоставляет до 3 часов работы.

Очки также обладают защитой от воды и пыли по стандарту IP54.

Одним из ключевых преимуществ является возможность лёгкого переключения между устройствами на HarmonyOS, Android, iOS и Windows.

Стоимость новинки составляет $235.