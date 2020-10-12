Huawei представила в России новые беспроводные наушники FreeBuds Pro с "умным" шумоподавлением
Внешне устройство напоминает AirPods Pro, при этом, по заявлениям самой Huawei, в их беспроводных наушниках имеется более продвинутая система “обрезания” постороннего шума. За счет новейших технологий, компании удалось реализовать в FreeBuds Pro полноценное “умное” шумоподавление, которое основывается как на распознавании окружающей среды, так и традиционном активном шумоподавлении.
Из прочих особенностей устройства можно отметить автономность (наушники могут проработать до 30 часов в связке с зарядным кейсом), возможность зарядить девайс по беспроводу, а также технологию усиления голоса и функцию одновременного подключения сразу к двум девайсам.
В продажу Huawei FreeBuds Pro поступят уже 24 октября 2020 года по цене 14,990 рублей. К покупке будет доступно три цветовых варианта: угольный черный, мерцающий серебристый и керамический белый.