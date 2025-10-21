Наука и технологии
Опубликовано 21 октября 2025, 16:26
1 мин.

HUAWEI представила X3 Pro — стильный роутер с поддержкой Mesh-сетей

Визуально — конфетка
Компания HUAWEI анонсировала новый роутер X3 Pro, который поступит в продажу в Китае уже в ноябре.
© Gizmochina

Устройство выделяется необычным дизайном — вместо привычного корпуса в виде «коробки» оно выполнено в форме цилиндра с прозрачной верхней частью, внутри которой скрыта подсвечиваемая структура, напоминающая заснеженную гору.

Роутер можно легко принять за элемент современного интерьера: мягкая внутренняя подсветка создает эффект «закатного света» и делает X3 Pro больше похожим на декоративный объект, чем на сетевое оборудование.

© Gizmochina

Вместе с основным устройством HUAWEI предлагает компактный модуль-расширитель, выполненный в том же стиле. Он обеспечивает поддержку Mesh-сетей, позволяя расширять зону покрытия Wi-Fi без прокладки кабелей.

Хотя компания пока не раскрыла все характеристики, ожидается, что HUAWEI X3 Pro поддерживает Wi-Fi 7 и оснащен шлюзом NearLink.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
