HUAWEI представила X3 Pro — стильный роутер с поддержкой Mesh-сетей

Вместе с основным устройством HUAWEI предлагает компактный модуль-расширитель, выполненный в том же стиле. Он обеспечивает поддержку Mesh-сетей, позволяя расширять зону покрытия Wi-Fi без прокладки кабелей.

Хотя компания пока не раскрыла все характеристики, ожидается, что HUAWEI X3 Pro поддерживает Wi-Fi 7 и оснащен шлюзом NearLink.