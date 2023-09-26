Huawei представила замену Bluetooth, которую уже поддержали более 300 компаний

Инновационная разработка представляет собой комбинацию преимуществ Wi-Fi и Bluetooth, обеспечивая быструю и энергоэффективную передачу данных на короткие расстояния.

По утверждениям разработчиков, скорость передачи данных с помощью NearLink превосходит аналогичные показатели Bluetooth в шесть раз, при этом задержка меньше в 30 раз, а энергопотребление ниже на 60%.

Также стоит отметить, что радиус действия выше в два раза, в то время как количество возможных сетевых подключений больше примерно в 10 раз.

Технология NearLink уже внедрена в новейший смартфон компании — Mate 60. Ожидается, что она будет интегрирована и в операционную систему HarmonyOS, а также в другие продукты Huawei и их партнёров.

Сообщается также об активном сотрудничестве с более чем 300 компаниями, большинство из которых базируются в Китае. В то же время такие игроки, как Intel, Qualcomm, AMD и NVIDIA пока не присоединились к проекту.