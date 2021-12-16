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Huawei представит свои первые «умные» очки уже на следующей неделе

Одновременно со свежим ноутбуком
В последние годы Huawei из раза в раз сталкивается с различными трудностями, вызванными американскими санкциями. Несмотря на это, китайский производитель продолжает трудиться над всё новыми гаджетами.
Huawei представит свои первые «умные» очки уже на следующей неделе

Одним из них, судя по всему, станут новые «умные» очки бренда. А состояться их анонс должен уже на следующей неделе, 23 декабря, одновременно с анонсом ноутбука Huawei Matebook X Pro.

Работать условные Huawei Smart Glass будут под управлением фирменной системы HarmonyOS. Благодаря этому, по всей видимости, гаджет будет тесно связан со всей экосистемой компании, в которую уже входят смартфоны, ноутбуки, планшеты и смарт-часы.

Huawei представит свои первые «умные» очки уже на следующей неделе

К сожалению, на данный момент нет точной информации, сколько именно будут стоить первые по-настоящему «умные» часы Huawei.

Источник: Gizmochina
Автор: Лилик Ми
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