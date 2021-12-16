Huawei представит свои первые «умные» очки уже на следующей неделе

Одним из них, судя по всему, станут новые «умные» очки бренда. А состояться их анонс должен уже на следующей неделе, 23 декабря, одновременно с анонсом ноутбука Huawei Matebook X Pro.

Работать условные Huawei Smart Glass будут под управлением фирменной системы HarmonyOS. Благодаря этому, по всей видимости, гаджет будет тесно связан со всей экосистемой компании, в которую уже входят смартфоны, ноутбуки, планшеты и смарт-часы.