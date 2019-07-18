Huawei превратился в главную причину раздора между США и Китаем

Вероятнее всего, заминка в переговорах связана со сложностями в достижении согласия в администрации США относительно того, какие полупроводники и микропроцессоры производства американских компаний можно будет продавать китайской компании. Эти товары не должны угрожать национальной безопасности, а Вашингтон планирует выдавать под них американским компаниям специальные лицензии, выводящие их из-под действий американских санкций.

Напомним, что еще 10 мая США ввели дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму 200 млрд долларов, повысив тем самым ставку с 10% до 25%. В свою очередь китайское правительство также приняло ответные меры в начале июня, ударив сразу по более, чем 5 тыс товарных позиций США на сумму 60 млрд долларов. Но уже в конце июня Китай и США пришли к соглашению в рамках G20 в Осаке. Тогда Дональд Трамп пообещал не вводить новые пошлины на товары из поднебесной, а также снять санкции с Huawei.