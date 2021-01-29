Наука и технологии
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Huawei привезет в Россию компьютеры, мониторы и "умные" очки
Уже в этом году
Технологическая компания Huawei сообщила о том, что в этом году планирует выпустить на российский рынок более 40 новых продуктов, в числе которых компьютеры, мониторы, а также “умные” очки.
Сейчас россиянам доступны для покупки смартфоны, ноутбуки, планшеты, “умные” часы, колонки и роутеры производителя. Согласно данным представителей группы «М.Видео-Эльдорадо», в прошлом году компании удалось оказаться в составе первой пятерки лидеров по продажам ноутбуков. А в апреле 2020 года Huawei была признана крупнейшим брендов смартфонов в мире, заняв 19% рынка.
По мнению экспертов, таким образом Huawei планирует нивелировать потери от снижения продаж смартфонов на фоне отделения от компании Honor. Помимо прочего, напомним, что Huawei все еще находится под санкциями США.