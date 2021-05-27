Huawei привезла в Россию фирменные «умные» очки

Также в Eyewear II есть продвинутое интеллектуальное управление жестами. Если же пользователь снимет очки, то музыка автоматически остановится.

Старт продаж новинки намечен уже на 28 мая 2021 года. На выбор будет представлено две версии: с солнцезащитными и прозрачными линзами. Стоимость каждой версии составляет 29 990 рублей.