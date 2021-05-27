Huawei привезла в Россию фирменные «умные» очки
Новинка получила функцию акустической защиты приватности. В то же время встроенный ультратонкий динамик обеспечивает чёткое стереофоническое звучание, «нейтрализуя утечки звука».
Технологии адаптивной настройки громкости позволяют очкам регулировать громкость аудио в автоматическом режиме — в зависимости от окружающей обстановки. С помощью данной функции пользователи могут чётко слышать окружающие звуки, не снимая при этом самого устройства.
Также в Eyewear II есть продвинутое интеллектуальное управление жестами. Если же пользователь снимет очки, то музыка автоматически остановится.
Старт продаж новинки намечен уже на 28 мая 2021 года. На выбор будет представлено две версии: с солнцезащитными и прозрачными линзами. Стоимость каждой версии составляет 29 990 рублей.