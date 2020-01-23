Honor привезла в Россию новые "магические" умные часы

В первую очередь новинка будет интересна тем пользователям, которых интересуют различные фитнес-возможности в “умных” часах. Honor Magic Watch 2 способны проработать до 14 дней от одного заряда, при этом часы имеют 15 различных фитнес-режимов, в числе которых оказались даже такие необычные как гребной тренажер и походы. Помимо этого устройство способно рассчитать показатель, измеряющий эффективность плавания, основываясь на времени и количестве гребков, затраченных на преодоление расстояния.