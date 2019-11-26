Наука и технологии
Сегодня 17:11
Huawei привезла в Россию собственного "убийцу" Apple AirPods Pro
По заметно более низкой цене, чем у конкурента
Huawei официально объявила о том, что в самое ближайшее время в России начнутся продажи фирменных беспроводных наушников компании под названием FreeBuds 3. Устройство дебютировало на сентябрьской выставке IFA 2019 в Берлине, а его отличительной особенностью является наличие активного шумоподавления.
Напомним, что наушники основаны на базе процессора Kirin A1, производством которого занимается сама Huawei. Благодаря использованию новейших технологий при производстве чипсета, наушники имеют поддержку Bluetooth 5.1 с быстрым и стабильным подключением, а также активное шумоподавление, несмотря на форм-фактор открытого типа. А учитывая тот факт, что многие владельцы AirPods Pro критикуют новое устройство от Apple именно из-за смены конструкции, вполне вероятно, что именно новинка от Huawei может прийтись им по душе.
FreeBuds 3 на российском рынке будут представлены в черном и белом цветовых вариантах, при этом предзаказ на устройство стартует уже с 28 ноября, а в продажу оно поступит 7 декабря. Цена на новинку составляет 10 990 рублей.