Huawei привезла в Россию собственного "убийцу" Apple AirPods Pro

Напомним, что наушники основаны на базе процессора Kirin A1, производством которого занимается сама Huawei. Благодаря использованию новейших технологий при производстве чипсета, наушники имеют поддержку Bluetooth 5.1 с быстрым и стабильным подключением, а также активное шумоподавление, несмотря на форм-фактор открытого типа. А учитывая тот факт, что многие владельцы AirPods Pro критикуют новое устройство от Apple именно из-за смены конструкции, вполне вероятно, что именно новинка от Huawei может прийтись им по душе.