Huawei привезла в Россию свои полноразмерные наушники с шумоподавлением

Время автономной работы с включенной функцией шумоподавления составляет 20 часов, тогда как без этого режима они способны работать сутки. Причем всего десяти минут зарядки достаточно для того, чтобы новинка проработала восемь часов, в то время как 100% зарядки обеспечивается за 60 минут. Huawei FreeBuds Studio оценили в 25 990 рублей.