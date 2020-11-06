Наука и технологии
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Huawei привезла в Россию свои полноразмерные наушники с шумоподавлением
Huawei FreeBuds Studio
Китайская компания Huawei привезла в Россию свои полноразмерные наушники с поддержкой технологии “умного” динамического шумоподавления - Huawei FreeBuds Studio. Россияне смогут оформить предзаказ на наушники уже 10 ноября, тогда как 20 числа их можно будет купить в магазинах Huawei и в магазинах-партнерах компании.
Функция “умного” динамического шумоподавления представлена в виде системы из восьми микрофонов. Так, благодаря им, а также датчику IMU, происходит анализ звуков окружения до 200 раз в минуту, а впоследствии подбираются необходимые настройки. Также в число особенностей наушников входит наличие функции одновременного подсоединения к двум устройствам.
Время автономной работы с включенной функцией шумоподавления составляет 20 часов, тогда как без этого режима они способны работать сутки. Причем всего десяти минут зарядки достаточно для того, чтобы новинка проработала восемь часов, в то время как 100% зарядки обеспечивается за 60 минут. Huawei FreeBuds Studio оценили в 25 990 рублей.