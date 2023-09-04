Huawei проведёт презентацию новых умных часов и браслетов 14 сентября

Называться она будет достаточно непоэтично: «Стратегия в сфере носимых устройств и запуск нового продукта». Пройдёт само мероприятие в Барселоне. При этом слоган «Fashion Forward» намекает на нечто экстраординарное.

Согласно информации от инсайдеров в Weibo, новинкой, скорее всего, станет долгожданная серия умных часов Huawei Watch GT 4 и свежие смарт-браслеты.

Подтверждение этой версии нашло отражение в получении сертификата Bluetooth SIG для различных моделей умных часов Huawei, включая Watch GT 4. Этот факт часто предваряет официальный релиз устройств.

Ожидается, что новые умные часы будут работать на базе HarmonyOS 4.0 и поддерживать технологию Bluetooth 5.2. Пока нет данных о возможном анонсе смартфонов на мероприятии, однако исключать такой сценарий нельзя, особенно после неожиданного анонса серии Mate 60 накануне.