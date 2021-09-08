Huawei проведёт собственную осеннюю презентацию за день до анонса iPhone 13

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Huawei проведёт собственную осеннюю презентацию за день до анонса iPhone 13Компания пошла по стопам Xiaomi
В последнее время китайские производители приурочивают свои новые презентации к онлайн-мероприятиям Apple. Подобное было накануне анонса новых iPad и iMac на базе M1, такое случилось и в этом раз, перед самым выходом iPhone 13.
Так, Apple пообещала провести свой ивент 14 сентября 2021. И уже спустя менее суток Huawei объявила о собственном мероприятии, которое состоится «за день до» — 13 сентября. Такое стало возможно благодаря тому, что теперь IT-гиганты проводят свои презентации в онлайн-формате, записывая их заранее.
Как пишет Gizmochina, в следующий понедельник от Huawei стоит ждать анонс девайсов, ориентированных на офис. В том числе и «умный» принтер, информация о котором утекла в сеть накануне.
Другие слухи утверждают, что на мероприятии нас ждёт демонстрация некоего 14-дюймового устройства с функционалом смартфона. Его название пока что остаётся неизвестным.