Huawei проведёт собственную осеннюю презентацию за день до анонса iPhone 13

Компания пошла по стопам Xiaomi

В последнее время китайские производители приурочивают свои новые презентации к онлайн-мероприятиям Apple. Подобное было накануне анонса новых iPad и iMac на базе M1, такое случилось и в этом раз, перед самым выходом iPhone 13.