Huawei раскрыла дату анонса «умных» часов со встроенными наушниками

Huawei раскрыла дату анонса «умных» часов со встроенными наушникамиВнезапно, ждать осталось всего-ничего
Вчера мы писали об утечке необычных смарт-часов Huawei со встроенными наушниками. А уже сегодня компания официально объявила дату их анонса.
Фото: Huawei Central
Huawei Watch Buds (именно так называется новинка) покажут нам уже 2 декабря. Руководитель Huawei Ричард Ю заявил, что устройство станет «революционным прорывом в форме и структурном дизайне носимых изделий».
С его словами сложно не согласиться. Судя по вчерашнему сливу, часы будут дублировать функционал уже существующих аналогов, но при этом будут также выступать в качестве зарядного кейса для TWS-наушников.
Huawei Central
К сожалению, представители китайского бренда не раскрыли подробностей о технических характеристиках Watch Buds. В том числе нам неизвестно, когда и по какой цене устройство поступит в продажу.