Huawei раскрыла дату анонса «умных» часов со встроенными наушниками

Huawei Watch Buds (именно так называется новинка) покажут нам уже 2 декабря. Руководитель Huawei Ричард Ю заявил, что устройство станет «революционным прорывом в форме и структурном дизайне носимых изделий».

С его словами сложно не согласиться. Судя по вчерашнему сливу, часы будут дублировать функционал уже существующих аналогов, но при этом будут также выступать в качестве зарядного кейса для TWS-наушников.