Huawei раскрыла сроки внедрения 6G

При этом в качестве сроков внедрения новой технологии господин Чжицзюнь назвал 2030 год, сообщает Wccftech.

Стоит отметить, что Huawei является одним из лидеров в сфере 5G на планете. Поэтому тот факт, что именно её топ-менеджер рассуждает о будущем мобильных технологий сложно назвать чем-то инородным и неожиданным.

Представитель китайского техногиганта также пообещал выпустить в ближайшее время документ, в котором будет более подробно и ясно описано, что вообще представляет из себя сеть 6G.