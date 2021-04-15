Наука и технологии
Сегодня в 07:33
Huawei раскрыла сроки внедрения 6G
И рассказала об ожидаемых от неё скоростях
В сети появилась информация о свежем заявлении главы Huawei Сюй Чжицзюня о грядущих планах компании на 6G. Так, например, выяснилось, что мобильные сети следующего поколения будут в 50 раз быстрее, чем 5G.
При этом в качестве сроков внедрения новой технологии господин Чжицзюнь назвал 2030 год, сообщает Wccftech.
Стоит отметить, что Huawei является одним из лидеров в сфере 5G на планете. Поэтому тот факт, что именно её топ-менеджер рассуждает о будущем мобильных технологий сложно назвать чем-то инородным и неожиданным.
Представитель китайского техногиганта также пообещал выпустить в ближайшее время документ, в котором будет более подробно и ясно описано, что вообще представляет из себя сеть 6G.