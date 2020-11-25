Huawei распродает смартфоны и прочие устройства со скидками до 50%

Так, в рамках распродажи, HUAWEI P30 lite можно ухватить за 13 990 рублей, тогда как в обычное время эта модель продается за 20 780 рублей.

HUAWEI P30 Pro, в свою очередь, доступен за 44 990 рублей вместо прежних 52 990 рублей. Кроме того, при покупке этой модели в подарок компания дает беспроводное зарядное устройство.

Со скидкой можно приобрести и ноутбук HUAWEI MateBook X. Его стоимость упала со 114 990 рублей до 97 741.

Акция продлится до 30 ноября. Ознакомиться со всеми продуктами производителя, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке.