Huawei распродает устройства со скидками до 50% в честь 14 февраля

Акция стартует 9 февраля и продлится вплоть до 14. Так, производитель предлагает сэкономить 17 тысяч рублей на покупке ноутбука MateBook X. Кроме того, за покупку этой модели в подарок можно получить фирменный роутер и рюкзак.

В то же время, сэкономить 10 тысяч можно на покупке планшета MatePad Pro со стилусом. Также на 10 тысяч рублей упала стоимость флагманского смартфона Huawei P40 Pro+. В подарок за его покупку предусмотрены беспроводные наушники FreeBuds Pro, стоимость которых, к слову, составляет 18 990 рублей.

За полцены, в свою очередь, предлагается внешний аккумулятор Huawei CP22QC на 20 000 мАч.