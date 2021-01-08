Наука и технологии
Сегодня 15:40
Huawei распродала всю партию нового автомобильного экрана за 60 секунд
HiCar Smart Screen
Китайская компания Huawei сегодня запустила продажи своего нового автомобильного экрана. Он оказался настолько востребованным на рынке, что всю его партию раскупили буквально за 60 секунд.
Экран HiCar Smart Screen получил 8,9-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 х 720 пикселей. Он поддерживает порядка 16,7 млн оттенков и 72% цветового пространства NTSC. Помимо прочего, новинка оборудована выдвижной камерой, благодаря которой можно совершать видеозвонки с разрешением 2160 x 1440 пикселей. С автомобильного экрана Huawei можно пользоваться мобильными приложениями со смартфонов Huawei и Honor. Также имеется поддержка управления голосовыми командами и жестами.
Стоимость Huawei HiCar Smart Screen на китайском рынке составляет 264 доллара. На данный момент неизвестно, когда компания начнет продажи за пределами Китая.