Huawei распродала всю партию нового автомобильного экрана за 60 секунд

Экран HiCar Smart Screen получил 8,9-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 х 720 пикселей. Он поддерживает порядка 16,7 млн оттенков и 72% цветового пространства NTSC. Помимо прочего, новинка оборудована выдвижной камерой, благодаря которой можно совершать видеозвонки с разрешением 2160 x 1440 пикселей. С автомобильного экрана Huawei можно пользоваться мобильными приложениями со смартфонов Huawei и Honor. Также имеется поддержка управления голосовыми командами и жестами.