Huawei рассказала сразу о двух операционных системах компании

Наука и технологии
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Huawei рассказала сразу о двух операционных системах компанииИ о планах на смартфонный бизнес
Как известно, последние несколько лет Huawei активно разрабатывает собственные операционные системы. О двух из них решил рассказать Эрик Сюй — сменяющийся председатель компании.
По его словам, китайский IT-гигант параллельно работает над HarmonyOS и OpenEuler. В то время как первая больше ориентирована на бытовую технику и привычные гаджеты, вторая нацелена на облачные вычисления (серверы, периферийные и встроенные устройства).
Что интересно, обе системы работают в гармонии. Как пишет Huawei Central, HarmonyOS и OpenEuler способны делиться своими основными технологиями друг с другом. Эта возможность реализована для межплатформенной связи, которой Huawei уделила немало времени на своей летней презентации.
Отметим, что Эрик Сюй также рассказал, что его компания даже не рассматривает