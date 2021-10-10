Huawei рассказала сразу о двух операционных системах компании

По его словам, китайский IT-гигант параллельно работает над HarmonyOS и OpenEuler. В то время как первая больше ориентирована на бытовую технику и привычные гаджеты, вторая нацелена на облачные вычисления (серверы, периферийные и встроенные устройства).

Что интересно, обе системы работают в гармонии. Как пишет Huawei Central, HarmonyOS и OpenEuler способны делиться своими основными технологиями друг с другом. Эта возможность реализована для межплатформенной связи, которой Huawei уделила немало времени на своей летней презентации.

Отметим, что Эрик Сюй также рассказал, что его компания даже не рассматривает