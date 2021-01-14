Huawei разместит на светофорах датчики для беспилотных автомобилей

Уже сейчас соответствующий пилотный проект был запущен на китайском полигоне. Отмечается, что сами датчики нужны для информирования водителей электрокаров о состоянии дорог. Что интересно, с новыми датчиками можно взаимодействовать. В частности, тестовый автобус X-Bus способен уточнить у них, где расположен светофор.

Президент подразделения информационных и коммуникационных технологий Huawei Цзян Ванчэн отметил, что для перехода к беспилотному вождения мало иметь лишь электрокары.

”Единственное решение — получить больше информации с дорог”, — поделился представитель китайской компании.