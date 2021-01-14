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Huawei разместит на светофорах датчики для беспилотных автомобилей
Также датчики внедрят в уличные знаки, камеры и не только
Согласно опубликованным изданием Bloomberg данным, китайский технологический гигант Huawei приступил к реализации датчиков для беспилотных автомобилей, которые будут встроены в светофоры, уличные знаки и не только.
Уже сейчас соответствующий пилотный проект был запущен на китайском полигоне. Отмечается, что сами датчики нужны для информирования водителей электрокаров о состоянии дорог. Что интересно, с новыми датчиками можно взаимодействовать. В частности, тестовый автобус X-Bus способен уточнить у них, где расположен светофор.
Президент подразделения информационных и коммуникационных технологий Huawei Цзян Ванчэн отметил, что для перехода к беспилотному вождения мало иметь лишь электрокары.
”Единственное решение — получить больше информации с дорог”, — поделился представитель китайской компании.