Huawei разрабатывает новый стандарт, позволяющий заблокировать доступ к интернету любому пользователю

Так, издание Financial Times написало, что по планам разработчиков, новый протокол выведет интернет на новый уровень, в первую очередь благодаря возможности с большей скоростью внедрять новые телекоммуникационные системы, в том числе технологию голографического присутствия. Но при этом, стоит отметить, новая разработка также содержит и ряд особенностей, которые в теории могут привести интернет к состоянию жестко контролируемой сети. А учитывая, что Huawei в разработке помогают китайские власти, данный момент еще сильнее настораживает.

Так, журналисты все того же Financial Times пишут, что в New IP имеется определенный алгоритм “отключения”, с помощью которого можно будет блокировать абсолютно все данные, поступающие из сети на определенный адрес или с него в сеть.