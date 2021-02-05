Наука и технологии
Сегодня в 11:58
Huawei разработала более живучие аккумуляторы
Для этого компании пришлось изобрести новый композитный материал
В сети появилась информация о свежей разработке Huawei. Китайскому ИТ-гиганту удалось разработать новый материал для аккумуляторов. Благодаря ему батареи стали более живучими, т.е. способными служить дольше, чем раньше.
Компания запатентовала новинку ещё в прошлом году, пишет Huawei Central. В документе говорится о прочном композитном материале, состоящем из ядра (сердцевины), покрытого щелочным слоем. При этом само кремниевое ядро внутри состоит из аморфного углерода, поры которого не превышают 50 нм.
Крошечная структура пор материала делает сам аккумулятор заметно более «живучим», т.к. снижает вероятность побочных реакций. Но более точных данных о том, насколько более эффективна разработка Huawei в сравнении с аналогами, пока что в сети нет.