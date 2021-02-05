Huawei разработала более живучие аккумуляторы

Компания запатентовала новинку ещё в прошлом году, пишет Huawei Central. В документе говорится о прочном композитном материале, состоящем из ядра (сердцевины), покрытого щелочным слоем. При этом само кремниевое ядро внутри состоит из аморфного углерода, поры которого не превышают 50 нм.

Крошечная структура пор материала делает сам аккумулятор заметно более «живучим», т.к. снижает вероятность побочных реакций. Но более точных данных о том, насколько более эффективна разработка Huawei в сравнении с аналогами, пока что в сети нет.