Наука и технологии
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Huawei разработала детские "умные" часы для слежки за ребенком
Они оборудованы двумя камерами
Китайская технологическая компания Huawei разработала детские “умные” часы для слежки за ребенком. Так, часы оснащены двумя камерами, одна из которых способна транслировать самого пользователя, тогда как с помощью второй можно рассмотреть, где именно он находится.
На данный момент Children’s Watch 4X еще не были анонсированы, однако источникам уже удалось заполучить изображения грядущей новинки. Благодаря тому, что часы оборудованы двумя камерами, родители смогут распознать, где именно находится ребенок, если он заблудился или активировал режим опасности.
Сообщается, что работать новинку будет в сотовых сетях. Также новинке приписывают уровень защищенности 5АТМ. По предварительным данным, официально представить новинку должны уже в конце июля, а именно 30 числа.