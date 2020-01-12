Huawei разработала новую операционную систему

Известно, что openEuler имеет открытый исходный код, базирующийся на дистрибутиве CentOS от Linux, основанном на коммерческом Red Hat Enterprise Linux компании Red Hat. Отмечается, что новинка представляет из себя открытую модификацию ранее разработанного компанией коммерческого дистрибутива EulerOS, базирующийся на том же CentOS.

openEuler совместим как с процессорами ARM64, так и X86. Так, новая фирменная операционная система Huawei способна функционировать не только на мобильных устройства и планшетах, но и на полноценных компьютерах. На данный момент представители Huawei разместили openEuler на просторах китайской площадки Gitee.