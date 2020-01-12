Наука и технологии
Сегодня 11:38
Huawei разработала новую операционную систему
Под названием openEuler
Напомним, что первой фирменной операционной системой китайского технологического гиганта Huawei является Harmony OS, разрабатываемая с 2012 года. Сейчас же стало известно, что компания не стала останавливаться на достигнутом и разработала еще одну оболочку под названием openEuler.
Известно, что openEuler имеет открытый исходный код, базирующийся на дистрибутиве CentOS от Linux, основанном на коммерческом Red Hat Enterprise Linux компании Red Hat. Отмечается, что новинка представляет из себя открытую модификацию ранее разработанного компанией коммерческого дистрибутива EulerOS, базирующийся на том же CentOS.
openEuler совместим как с процессорами ARM64, так и X86. Так, новая фирменная операционная система Huawei способна функционировать не только на мобильных устройства и планшетах, но и на полноценных компьютерах. На данный момент представители Huawei разместили openEuler на просторах китайской площадки Gitee.