Huawei разрешат построить 5G-сеть в европейской стране, несмотря на опасения США и Великобритании

Немецкие власти одобрили законопроект, согласно которому в стране будет возможно использование технологий Huawei при развитии технологии 5G на территории Германии, передаёт WSJ. Единственное, что будет необходимо сделать китайской компании, это гарантировать безопасность предоставляемого ей оборудования. В случае, если Huawei нарушит этот пункт, то ей придётся нести серьёзную финансовую ответственность за это.

Отметим, что ранее власти США ввели санкции против китайской компании, обвиняя её в шпионаже через собственное сетевое оборудование. Из-за этого Huawei потеряла доступ к технологиям Google и многих других американских компаний. А уже в июле 2020 года британские власти запретили использовать Huawei в 5G-сетях страны. На фоне всего этого решение Германии кажется ещё более удивительным.