Наука и технологии
Сегодня в 18:01
Huawei разрешила устанавливать стороннее приложение на свои «умные» часы
Возможно, это начало светлого будущего для владельцев носимой техники компании
В мире «умных» часов долгое время существовало лишь две платформы, позволявшие устанавливать сторонние приложения. Но сейчас, по всей видимости, расклад сил начнёт меняться, так как к ним присоединится третий игрок — Huawei.
Оказалось, что китайский техногигант также реализовал данную возможность в своих смарт-часах, пишет GSMArena. Так, любой желающий прямо сейчас может установить фитнес-приложение Fitify на свои Watch GT2 Pro, используя для этого фирменный магазин компании Huawei — AppGallery.
Никакой более подробной информации о появлении ещё большего числа подобных приложений пока что нет. Но учитывая, в каком сложном положении из-за санкций США находится Huawei, неудивительно, что компания взялась за реализацию самых неожиданных идей.