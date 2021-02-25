Huawei разрешила устанавливать стороннее приложение на свои «умные» часы

Оказалось, что китайский техногигант также реализовал данную возможность в своих смарт-часах, пишет GSMArena. Так, любой желающий прямо сейчас может установить фитнес-приложение Fitify на свои Watch GT2 Pro, используя для этого фирменный магазин компании Huawei — AppGallery.

Никакой более подробной информации о появлении ещё большего числа подобных приложений пока что нет. Но учитывая, в каком сложном положении из-за санкций США находится Huawei, неудивительно, что компания взялась за реализацию самых неожиданных идей.