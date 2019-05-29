Huawei решила судиться с правительством США

Китайская компания Huawei подала иск в суд на власти США по поводу внесения её в «чёрный список». Об этом говорится в официальном сообщении на сайте компании.

Иск был направлен окружной суд США по Восточному округу Техаса. Компания просит рассмотреть в упрощённом порядке решение о санкциях в отношении компании и признать нарушающим конституцию США часть закона о национальной обороне, которая направлена против Китая.

Речь идёт об акте о национальной обороне 2019 года, статье 889. Принятая в 2018 году версия акта расширяет полномочия Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS). Как отмечает компания, конституция США указывает, что законодательство не должно применяться вместо суда.

В новом законе же определяется «виновность» компании до судебного решения и накладываются серьёзные ограничения. Huawei подчёркивает, что закон не только запрещает правительственным учреждениям США покупать оборудование и сервисы Huawei, но и заключать контракты и предоставлять гранты и кредиты третьим сторонам, которые покупают продукцию Huawei, даже если это никак связано с правительство США.