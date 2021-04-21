Huawei Россия отдаёт свои планшеты, ноутбуки и смартфоны со скидками до 50%

При этом размер скидки достигает 50%. Так, например, ноутбуки MateBook X и MateBook X Pro можно «ухватить» на 20 тыс рублей дешевле обычного. При этом, добавив их в корзину, можно получить дополнительный купон на скидку в 7 тыс рублей.

Также по сниженной цене можно приобрести и флагманский смартфон Huawei P40 Pro+. В случае с этим аппаратом выгода составляет 10 тыс рублей.

Подробнее об акции и представленных в ней товарах можно узнать на официальной странице Huawei.