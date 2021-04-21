Наука и технологии
Сегодня в 15:52
Huawei Россия отдаёт свои планшеты, ноутбуки и смартфоны со скидками до 50%
Акция продлится до 26 апреля
Китайский техногигант Huawei продолжает радовать своих российских фанатов — компания объявила о запуске новой распродажи. Акция, носящая название «Неделя планшетов», распространяется не только на данную категорию товаров, но также на ноутбуки, смартфоны и прочие гаджеты.
При этом размер скидки достигает 50%. Так, например, ноутбуки MateBook X и MateBook X Pro можно «ухватить» на 20 тыс рублей дешевле обычного. При этом, добавив их в корзину, можно получить дополнительный купон на скидку в 7 тыс рублей.
Также по сниженной цене можно приобрести и флагманский смартфон Huawei P40 Pro+. В случае с этим аппаратом выгода составляет 10 тыс рублей.
Подробнее об акции и представленных в ней товарах можно узнать на официальной странице Huawei.