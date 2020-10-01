Huawei сделает из своих смартфонов замену паспорту

Речь идет о части более крупного продукта компании — экосистемы HMS. Благодаря свежей разработке инженеров техногиганта, уже совсем скоро смартфоны Huawei можно будет использовать для получения защищенного доступа к услугам государственных учреждений через универсальную систему идентификации. Она, в свою очередь, даст доступ к медицинским, банковским и туристическим услугам, так как смартфон пользователя будет альтернативой удостоверению личности и другим официальным документам.

На данный момент программа Huawei носит эксклюзивный для Китая характер. Правда, стоит отметить, что после американских санкций, компания активно начала двигаться в сторону рынка России, что может стать основой для появления подобной технологии (заменяющей паспорт) на территории и нашей страны.